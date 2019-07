Mindestens 17 Tote nach Überschwemmungen in Nepal

Monsunregen hat in Nepal für Erdrutsche und Überschwemmungen gesorgt, bei denen mindestens 17 Menschen ums Leben kamen. Weitere sieben Menschen galten als vermisst, teilten die Behörden in Kathmandu am Samstag mit. Der tagelange Regen hatte vor allem die Hauptstadt und den Osten des Landes getroffen und viele Flüsse zum Überlaufen gebracht.

SN/APA (AFP)/PRAKASH MATHEMA In Nepal haben sich Flüsse in reißende Ströme verwandelt