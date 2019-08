Mindestens 19 Tote bei Explosion durch Autounfall in Kairo

In der ägyptischen Hauptstadt Kairo sind bei einem Autounfall mindestens 19 Menschen gestorben. Ein Autofahrer sei mit stark überhöhter Geschwindigkeit in drei andere Fahrzeuge gekracht, was zu einer massiven Explosion geführt habe, sagte ein Sprecher des ägyptischen Gesundheitsministeriums Montagfrüh während einer Pressekonferenz.

SN/APA (AFP)/ALY FAHIM Explosion in der Innenstadt Kairos