Mindestens 19 Tote bei Unfall von Tanklaster in Afghanistan

Bei dem Unfall eines Tanklasters in einem Bergtunnel in Afghanistan sind 19 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 30 weitere verletzt worden. Der mit Öl beladene Lkw überschlug sich am Samstagabend (Ortszeit) in dem Tunnel am Salang-Bergpass und ging in Flammen auf, wie am Sonntag der Sprecher des Ministeriums für öffentliche Arbeiten, Hamidullah Misbah, der Nachrichtenagentur AFP mitteilte. Auch mehrere andere Fahrzeuge seien daraufhin in Brand geraten.

SN/AP Unglück nahe von Kabul.