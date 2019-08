Mindestens 20 Tote bei Explosion durch Autounfall in Kairo

Bei einer Explosion infolge eines Autounfalls sind in der ägyptischen Hauptstadt Kairo mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Ein Autofahrer sei mit stark überhöhter Geschwindigkeit in drei andere Fahrzeuge gekracht, was zu einer massiven Explosion geführt habe, teilte das ägyptische Gesundheitsministerium am Montag mit. Weiters gab es 47 Verletzte, mehrere befanden sich in Lebensgefahr.

SN/APA (AFP)/ALY FAHIM Explosion in der Innenstadt Kairos