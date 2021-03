Mindestens 20 Tote bei Explosionen in Äquatorialguinea

Bei starken Explosionen im westafrikanischen Äquatorialguinea sind mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen und Hunderte verletzt worden. Nach den Explosionen am Sonntag in einem Militärkomplex der Stadt Bata würden insgesamt 420 Verletzte in drei Krankenhäusern behandelt, teilte die Gesundheitsbehörde des Landes auf Twitter mit. Präsident Teodoro Obiang sagte, dass die Explosionen durch "Nachlässigkeit" im Umgang mit Dynamit auf einer Militärbasis verursacht worden seien.

SN/APA/AFP/SAMUEL OBIANG Ölland Äquatorialguinea von Explosionen erschüttert