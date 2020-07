Bei einem schweren Busunglück im Südwesten Chinas sind mindestens 21 Menschen getötet worden. Nach Angaben des staatlichen Fernsehsenders CCTV krachte der Bus Dienstag früh auf einer Brücke der Provinz Guizhou in eine Leitschiene und stürzte in den darunter liegenden See. An Bord des Busses waren demnach Schüler auf dem Weg zu ihren Hochschulaufnahmeprüfungen.

Quelle: Apa/Ag.