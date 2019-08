Mindestens 23 Menschen sind in der Nacht auf Mittwoch bei einem Feuer in einer Bar in Mexiko ums Leben gekommen. 13 Personen wurden durch den Brand in der Hafenstadt Coatzacoalcos im Süden des Landes mit schweren Verletzungen im Spital behandelt, berichtete NBC News. Bei den Todesopfern soll es sich um acht Frauen und 15 Männer handeln.

Quelle: SN