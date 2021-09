Mindestens 24 Tote bei Kämpfen in ecuadorianischem Gefängnis

Bei gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen verfeindeten Banden sind in einem Gefängnis in Ecuador mindestens 24 Häftlinge ums Leben gekommen. 48 weitere Menschen wurden bei den Kämpfen in der Haftanstalt Guayas N1 in der Nähe der Wirtschaftsmetropole Guayaquil im Westen des Landes verletzt, wie die Gefängnisverwaltung am Dienstag mitteilte. Bei den Zusammenstößen zwischen den Gangs kamen demnach auch Schusswaffen und Sprengsätze zum Einsatz.

SN/APA/AFP/FERNANDO MENDEZ Gewaltexzess zwischen verfeindeten Banden fordert Tote und Verletzte