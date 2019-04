Bei einem Waldbrand in China sind mindestens 24 Menschen ums Leben gekommen. Wie eine staatliche Zeitung am Montag berichtete, handelt es sich bei den Toten offenbar um Mitglieder eines Feuerwehrteams, das am Wochenende zur Bekämpfung des Brands in eine abgelegene Bergregion im Südwesten des Landes geschickt worden war. Die Behörden hätten seit Sonntagnachmittag keinen Kontakt mehr zu dem Team.

Quelle: Apa/Ag.