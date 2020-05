Mindestens 25 Leichen in Massengrab in Mexiko entdeckt

Im Westen von Mexiko hat die Polizei mindestens 25 Leichen in einem Massengrab entdeckt. Die Toten seien auf dem Gelände einer Farm in der Ortschaft El Salto im Bundesstaat Jalisco verscharrt gewesen, teilte die örtliche Staatsanwaltschaft in der Nacht auf Sonntag (Ortszeit) mit. Zudem entdeckten die Beamten fünf Säcke mit vermutlich weiteren menschlichen Überresten.

Die Sicherheitskräfte hatten die Leichen bei der Suche nach verschwundenen Personen entdeckt. In dem lateinamerikanischen Land gelten rund 60.000 Menschen als vermisst. Viele dürften von den mächtigen Verbrechersyndikaten verschleppt und getötet worden sein. Im vergangenen Jahr wurden in Mexiko über 35.000 Menschen getötet. Ein großer Teil der Gewalt geht auf das Konto krimineller Organisationen, die in Drogenhandel, Entführungen und Erpressung verwickelt sind. Ein Großteil der Taten wird nie aufgeklärt. Quelle: Apa/Dpa