Mindestens 26 Sicherheitskräfte in Zentralnigeria getötet

Bei einem Angriff in Zentralnigeria sind nach Angaben aus Militärkreisen mindestens 26 Mitglieder der nigerianischen Sicherheitskräfte getötet worden. Acht weitere seien bei dem Vorfall am Sonntagabend verletzt worden, als Bewaffnete aus einem Hinterhalt angriffen, sagten zwei Quellen aus der Armee unter Bedingung der Anonymität am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Ein Luftwaffensprecher erklärte, ein zur Bergung der Opfer ausgeflogener Hubschrauber sei am Montag abgestürzt.

Der Vorfall ereignete sich im nigerianischen Bundesstaat Niger. Eine der beiden Militärquellen erklärte, dass die Angreifer ebenfalls "schwere Verluste" erlitten hätten. Ein Helikopter sei zur Evakuierung der Opfer geschickt worden, jedoch sei die Kommunikation zu dem Hubschrauber abgebrochen, als er mit elf geborgenen Leichen und sieben Verletzten an Bord unterwegs war. Ein Sprecher der nigerianischen Luftwaffe bestätigte den Absturz und erklärte, dass die Unfallursache untersucht werde. Der Nordwesten und das Zentrum Nigerias leiden seit Jahren unter kriminellen Banden, die für Massenentführungen aus Schulen bekannt sind. Sie terrorisieren entlegene Dörfer, wo sie plündern und Häuser in Brand setzen sowie Bewohner töten oder entführen, um ein Lösegeld zu erpressen.