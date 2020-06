Mindestens 26 Tote durch Tropenstürme in Mittelamerika

Durch die Tropenstürme "Amanda" und "Cristobal" sind in Mittelamerika mindestens 26 Menschen ums Leben gekommen. Allein in El Salvador kamen seit vergangener Woche 20 Menschen ums Leben, 13 weitere werden noch vermisst, wie die Regierung des Landes am Mittwoch mitteilte. Außerdem starben durch "Amanda" am vergangenen Sonntag mindestens vier weitere Menschen in Honduras und zwei in Guatemala.

SN/APA (AFP)/LUIS PEREZ Überschwemmungen auf der mexikanischen Halbinsel Yucatan