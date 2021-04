Mindestens 26 Tote nach Fährunglück in Bangladesch

Mindestens 26 Menschen sind bei einem Bootsunglück in Bangladesch ums Leben gekommen. Die Fähre mit mehr als 50 Passagieren an Bord sei am Sonntag auf einem Fluss in der Nähe der Hauptstadt Dhaka gesunken, nachdem ein Frachtschiff hineingeprallt sei, sagte der Chef der inländischen Wassertransportbehörde Bangladeschs. Die meisten Leichen seien am Montag geborgen worden.

Nach weiteren Vermissten wird gesucht