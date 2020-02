Mindestens 28 Tote bei Lawinen in Osttürkei

Bei zwei Schneelawinen in der osttürkischen Provinz Van sind mindestens 28 Menschen ums Leben gekommen. Am Mittwoch starben laut dem staatlichen Sender TRT mindestens 23 Menschen - es handelte sich demnach um neun Zivilisten und 14 Retter, die bereits an Ort und Stelle gearbeitet hatten, um Verschüttete aus einem weiteren Lawinenunglück vom Vorabend zu finden.

SN/APA (AFP/DHA)/DHA Wie viele Menschen insgesamt verschüttet wurden, war zunächst unklar