Mindestens 30 Menschen sind in Guatemala von einem Lastwagen überfahren und getötet worden. Das Fahrzeug war am Mittwochabend auf einer Straße in einem Dorf im Westen des Landes unterwegs, wie Hilfsorganisationen berichteten. Die Opfer hatten sich demnach um die Leiche eines Mannes versammelt gehabt, der zuvor bei einem anderen Verkehrsunfall ums Leben gekommen war.

Quelle: Apa/Ag.