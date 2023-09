Mindestens 31 Tote durch Zyklon im Süden Brasiliens

Die Zahl der Todesopfer durch einen Zyklon im Süden Brasiliens ist auf mindestens 31 gestiegen. Es seien "vier weitere Todesfälle" bestätigt worden, sagte am Mittwoch der Gouverneur des Bundesstaats Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Demnach handelt es sich um das Unwetter mit den meisten Toten in der Geschichte des Bundesstaats. Allein in der am stärksten betroffenen Ortschaft Mucum waren am Dienstag 15 Leichen gefunden worden.

BILD: SN/APA/AFP/SILVIO AVILA Schwere Zerstörungen in Mucum im Bundesstaat Rio Grande do Sul