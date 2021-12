Mindestens 35 Tote bei Fähr-Brand in Bangladesch

Mindestens 35 Menschen sind bei einem Feuer auf einer Personenfähre in Bangladesch gestorben. Rund 70 weitere seien mit Brandverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Feuerwehrsprecher nach dem Vorfall Freitagfrüh. Das Feuer auf dem Doppeldecker-Boot mit rund 800 Menschen an Bord sei plötzlich mitten auf einem Fluss rund 150 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Dhaka ausgebrochen. Der Brand sei vermutlich im Maschinenraum entstanden, hieß es.

SN/APA/AFP/- Zahl der Opfer könnte noch steigen