Mindestens 39 Tote bei Fähr-Brand in Bangladesch

Mindestens 39 Menschen sind bei einem Feuer auf einer Personenfähre in Bangladesch ums Leben gekommen. Wenige von ihnen seien in einem Krankenhaus gestorben, sagte ein Feuerwehrsprecher. Das Unglück ereignete sich Freitagfrüh, als es noch dunkel war und etliche Menschen geschlafen haben sollen. In Krankenhäuser seien rund 70 Menschen mit Brandverletzungen gebracht worden.

SN/APA/AFP/- Zahl der Opfer könnte noch steigen