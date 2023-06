Mindestens 41 Tote bei Brand in Gefängnis in Honduras

Bei einem Brand und Kämpfen in einem Frauengefängnis in Honduras sind nach vorläufigen offiziellen Angaben mindestens 41 Menschen ums Leben gekommen. Es werde weiter ermittelt, sagte am Dienstag ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft des mittelamerikanischen Landes dem Fernsehsender Televicentro. Die meisten Opfer hätten Verbrennungen erlitten. Das Gefängnis liegt in der Ortschaft Támara rund 35 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Tegucigalpa.

BILD: SN/APA/AFP/ORLANDO SIERRA Soldaten vor dem Frauengefängnis in Honduras