Mindestens 42 Tote bei Brandkatastrophe in indischer Fabrik

Beim Brand in einer Kartonfabrik in der indischen Hauptstadt Neu Delhi sind am Sonntag mindestens 42 Menschen ums Leben gekommen. Das berichteten die Online-Ausgaben der Zeitungen "Hindustan Times" und "Times of India". Den Berichten zufolge handelt es sich bei den meisten Opfern um Arbeiter, die in der Fabrik geschlafen hatten und im Morgengrauen von den Flammen überrascht wurden.

SN/APA (AFP/Archiv)/ARUN SANKAR Gro§brand in einer indischen Kartonfabrik