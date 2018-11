Bei einem Busunfall in Simbabwe sind einem Medienbericht zufolge am Mittwoch Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich dem staatlichen Sender ZBC zufolge an einer Mautstation im Westen des Landes. Ein Polizeisprecher sprach von mindestens 47 Toten.

Quelle: Apa/Ag.