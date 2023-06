Mindestens 50 bei Zugsunglück in Indien

Bei einem Zugsunglück in Indien sind Medienberichten zufolge am Freitag mindestens 50 Menschen ums Leben gekommen und 350 verletzt worden. Bahnvertreter erklärten, der Coromandel Express von Kalkutta nach Chennai sei im Bundesstaat Odisha mit dem Howrah Superfast Express zusammengestoßen. In ersten Medienberichten war von einem Zusammenstoß des Coromandel Express mit einem Güterzug die Rede gewesen. Eine offizielle Bestätigung der Opferzahlen lag zunächst nicht vor.

Der hochrangige Regierungsvertreter Pradeep Jena aus Odisha schrieb auf Twitter, zunächst seien mehr als 350 Passagiere in Krankenhäuser eingeliefert worden. Bilder von der Unglücksstelle zeigten Rettungskräfte, die in dem Wrack eines Waggons nach Überlebenden suchten. Auf Videos war zu sehen, wie Helfer versuchten, Passagiere aus umgekippten Waggons zu retten. Ein Augenzeuge sagte dem örtlichen Fernsehsender NDTV, dass er überall Körperteile von Menschen gesehen habe. Er sei aufgewacht, als sein Zug entgleiste. "10 bis 15 Menschen fielen auf mich. Meine Hände und mein Hals wurden verletzt", berichtete der Augenzeuge.