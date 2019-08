Bei der Explosion eines verunglückten Tanklasters sind in Tansania mindestens 57 Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Das Tankfahrzeug war demnach in einen Unfall nahe der Stadt Morogoro - rund 200 Kilometer westlich der Hauptstadt Daressalam - verwickelt.

Quelle: Apa/Ag.