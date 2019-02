Mindestens acht Tote bei Brand in Paris

Bei einem Großbrand in Paris sind in der Nacht auf Dienstag mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Rund 30 Menschen erlitten leichte Verletzungen, unter ihnen drei Feuerwehrleute. Die Ermittler gehen von einem kriminellen Hintergrund aus. Eine Frau, die in dem Haus wohnte, sei festgenommen worden, sagte der Pariser Staatsanwalt Remy Heitz in der Früh.

SN/APA (AFP)/GEOFFROY VAN DER HASSE 200 Feuerwehrkräfte waren vor Ort