Mindestens acht Tote bei Erdbeben-Serie auf den Philippinen

Eine Serie schwerer Erdbeben hat am Wochenende den äußersten Norden der Philippinen erschüttert und mindestens acht Menschen das Leben gekostet. Ein Mensch galt am Sonntag nach den Erschütterungen nahe der Inselstadt Itbayat in der Provinz Batanes knapp 700 Kilometer nördlich der Hauptstadt Manila noch als vermisst, wie der nationale Zivilschutz mitteilte.

SN/APA (AFP)/AGNES SALENGUA NICO Die Beben richteten erhebliche Sachschäden an