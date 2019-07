Mindestens acht Verletzte bei Waldbränden in Portugal

Bei schweren Waldbränden im Zentrum Portugals sind mindestens acht Menschen verletzt worden. Ein Mann habe schwerste Brandverletzungen erlitten und sei in eine Klinik in Lissabon geflogen worden, berichtete die Zeitung "Publico" unter Berufung auf Behörden. Mehr als tausend Feuerwehrleute bekämpften am Sonntag die Flammen, teilte der Zivilschutz mit.

SN/APA (AFP)/PATRICIA DE MELO MOREI Portugal kämpft mit Waldbränden