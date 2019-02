Mindestens drei Tote bei Hauseinsturz in Istanbul

Beim Einsturz eines mehrstöckigen Wohnhauses in Istanbul sind mindestens drei Menschen getötet worden. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstag. Zwölf der Verschütteten seien gerettet worden, darunter ein neunjähriger Bub. Ein Überlebender sei in kritischer Verfassung.

SN/APA (AFP)/BULENT KILIC Nach weiteren Verschütteten wird fieberhaft gesucht