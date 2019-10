Mindestens ein Mann in Museum in Südfrankreich verschanzt

Im südfranzösischen Urlaubsort Saint-Raphael hat sich mindestens ein Mann in einem Museum verschanzt. Die Polizei sprach Mittwochfrüh von bedrohlichen Inschriften auf Arabisch an der Außenwand des Gebäudes. Dort stand geschrieben: "Das Museum wird eine Hölle werden." Nähere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei wartete auf den Einsatz einer Spezialeinheit.

Unklar war zunächst, ob nicht sogar zwei Männer in das archäologische Museum im Zentrum der Kleinstadt eingedrungen waren. Nach Angaben aus Polizeikreisen soll dies in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch passiert sein. Bisher gelang es der Polizei demnach nicht, mit dem oder den Eindringlingen in Kontakt zu treten und zur Aufgabe zu bewegen. Die Hafenstadt Saint-Raphael liegt an der Cote d'Azur im Departement Var zwischen Cannes und Saint-Tropez.

Quelle: Apa/Ag.