Mindestens ein Todesopfer bei Gebäudeeinsturz in Ägypten

Beim Einsturz eines Wohnhauses in der ägyptischen Küstenstadt Alexandria ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Das meldete das Gesundheitsministerium am späten Montagabend. Retter hatten seit dem Einsturz des 13 Stockwerke hohen Gebäudes Montagfrüh nach Überlebenden gesucht. Die Trümmerbeseitigung werde fortgesetzt, hieß es aus dem Ministerium. Am Montag waren nach Angaben von Alexandrias Gouverneur Mohammed al-Scharif bereits vier Verletzte geborgen worden.

BILD: SN/APA/HAZEM GOUDA Retter durchsuchen den Schutt des 13-stöckigen Wohnhauses