Mindestens ein Todesopfer nach Erdbeben auf Java

Ein Erdbeben der Stärke 6,0 hat am Samstag den Osten der indonesischen Insel Java erschüttert, mindestens ein Mensch kam dabei ums Leben. In Lumajang in der Provinz Ost-Java wurde eine Frau von einem Felsen getroffen und starb, wie die örtliche Zivilschutzbehörde mitteilte. Demnach wurde eine weitere Person verletzt, mehrere Häuser wurden beschädigt.

SN/APA/AFP/M. ULIN NUHA Schäden in einem Spital in Osten der Insel