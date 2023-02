Mindestens ein Toter bei neuem schweren Erdbeben in Türkei

Genau drei Wochen nach den schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien hat in der türkischen Provinz Malatya erneut die Erde gebebt. Dabei seien mindestens ein Mensch getötet und 69 verletzt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Montag. Das Beben hatte laut dem Erdbebenwarte Kandilli eine Stärke von 5,5 und sein Epizentrum in der Gemeinde Yesilyurt.

BILD: SN/APA/AFP/SAMEER AL-DOUMY Die Erde kommt in der Türkei nicht zur Ruhe (Archivbild)