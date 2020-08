Mindestens elf Tote bei Hochhausbrand in Tschechien

Bei einem Brand in einem Hochhaus im Osten Tschechiens sind mindestens elf Menschen gestorben. Unter den Toten seien auch drei Kinder, so ein Sprecher der Feuerwehr. Das Feuer war am Nachmittag in einer Wohnung im 11. Stock des 13-stöckigen Plattenbaus in der Stadt Bohumin (Oderberg) an der Grenze zu Polen ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Es griff auf die darüberliegenden Stockwerke über.

SN/AFP/LUKAS KABON Das Feuer brach im elften Stock eines Plattenbaus aus