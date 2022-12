Mindestens elf Tote bei Überschwemmungen auf den Philippinen

Bei Überschwemmungen infolge heftiger Regenfälle sind auf den Philippinen Behördenangaben zufolge mindestens elf Menschen gestorben, zahlreiche Menschen wurden noch vermisst. In einigen Gebieten sei das Wasser am ersten Weihnachtstag, dem wichtigsten Feiertag des überwiegend katholischen Landes, "höher als Brusthöhe" angestiegen, sagte ein Mitarbeiter des Zivilschutzes am Montag. Fast 46.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen.

SN/APA/Philippine Coast Guard (PCG) Zehntausende auf der Flucht vor dem Hochwasser auf den Philippinen