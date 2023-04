Mindestens fünf Tote bei Schüssen in Louisville

Bei einer Schießerei in Louisville im US-Bundesstaat Kentucky sind am Ostermontag mindestens fünf Menschen getötet worden. Laut Polizei fielen die Schüsse in der Innenstadt von Louisville unweit des Baseball-Stadions Slugger Field. Die Polizei berichtete, sie hätte den Schützen neutralisiert, dieser stelle keine Gefahr mehr da. Unklar blieb zunächst, ob er einer der fünf Toten war. Die Bevölkerung war zunächst aufgerufen worden, der Gegend fernzubleiben.

BILD: SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/L Schüsse in Louisville: Polizei im Großeinsatz