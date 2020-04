Mindestens fünf Tote durch Brand in Karaoke-Bar in Taipeh

Bei einem Feuer in einem Karaoke-Bar in Taipeh sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere waren in einem kritischen Zustand, nachdem sie zuerst "keine Lebenszeichen" gezeigt hatten, wie die Nachrichtenagentur CNA berichtete. Das Feuer brach am Sonntag gegen Mittag im fünften Stock des "Cash Box KTV"-Clubs in einem populären Vergnügungsviertel im Herzen von Taiwans Hauptstadt aus.

SN/APA (AFP)/SAM YEH Das Feuer brach am Sonntag gegen Mittag im fünften Stock aus