Mindestens fünf Tote nach Fährunglück in Bangladesch

Bei einem Fährunglück in Bangladesch sind am Sonntag mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Elf Menschen seien gerettet worden, nachdem die in der Industriestadt Narayanganj gestartete Fähre mit rund 50 Menschen an Bord mit einem anderen Schiff zusammengestoßen sei, teilte eine Behördenvertreterin mit. Nach weiteren Vermissten werde im Fluss Shitalakhsya gesucht. Das Unglück ereignete sich 20 Kilometer von der Hauptstadt Dhaka entfernt.

SN/APA (AFP)/MUNIR UZ ZAMAN Nach weiteren Vermissten wird gesucht