Mindestens neun Tote bei Unwettern in Italien

Eine Nacht heftiger Niederschläge hat die Straßen einiger Ortschaften in der mittelitalienischen Adria-Provinz Ancona in Flüsse verwandelt. Mindestens neun Menschen kamen nach Behördenangaben ums Leben. Zudem werden vier weitere Menschen vermisst, berichtete der Zivilschutz. Bei den Vermissten handelt es sich u.a. um eine Mutter und eine achtjährige Tochter, die sich vor den Wassermassen in Sicherheit bringen wollten, sowie ein weiteres Kind, dessen Mutter sich retten konnte.

SN/APA/AFP/MARCO BERTORELLO Großeinsatz für die Rettungskräfte (Archivbild)