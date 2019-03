Mindestens sechs Rathäuser in Deutschland evakuiert

In mehreren deutschen Städten sind am Dienstag in der Früh Rathäuser evakuiert worden. Betroffen waren nach ersten Erkenntnissen Augsburg, Göttingen, Kaiserslautern, Chemnitz, Neunkirchen im Saarland und Rendsburg in Schleswig-Holstein.

SN/APA (dpa)/Stefan Puchner Polizisten sperrten den Rathausplatz in Augsburg ab