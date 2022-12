Mindestens sechs Tote nach Schiffsunglück in Thailand

Bei dem Schiffsunglück der thailändischen Marine am Sonntagabend sind mindestens sechs Menschen gestorben. Am Dienstag wurde ein Besatzungsmitglied des gesunkenen Schiffes aus dem Wasser gerettet, sechs weitere wurden tot gefunden, wie thailändische Medien unter Berufung auf die Marine berichteten. 23 Menschen würden noch vermisst. Untersuchungen des Vorfalls hätten ergeben, dass nicht genügend Schwimmwesten für alle 106 Crewmitglieder an Bord gewesen seien.

SN/APA/ROYAL THAI NAVY/HANDOUT Nach Schiffsunglück in Thailand geht Suche nach Überlebenden weiter