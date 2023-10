Mindestens 45 Tote bei Bootsunglück in DR Kongo

Bei einem schweren Bootsunglück in der Demokratischen Republik Kongo sind nach Angaben örtlicher Behörden mindestens 45 Menschen gestorben. Etwa 165 weitere Passagiere gelten seit dem Kentern des Boots am Ausgang des Hafens von Mbandaka, der Landeshauptstadt der Equateur Provinz, am Freitagabend als vermisst, sagte Dieudonné Boloko, der Gouverneur der Provinz, der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Die Suche nach Überlebenden sei am Montag fortgesetzt worden.

Die Chance, mehr als zwei Tage später weitere Überlebende zu finden, sei jedoch gering. Das Boot sei überladen gewesen und habe entgegen der Bestimmungen nach Einbruch der Dunkelheit abgelegt, sagte Gilbert Likita, ein örtlicher Gemeindevertreter. Die genaue Anzahl der Passagiere blieb unklar. Wegen schlechter Straßenverhältnisse nutzen Menschen in dem ostafrikanischen 90 Millionen-Einwohner-Land oft den Wasserweg, um sich fortzubewegen. Viele Boote sind aus einfachem Holz gebaut und schlecht gewartet.