Im Iran sind bei einem Brand in einer Entzugsklinik am Freitagmorgen mindestens 26 Menschen ums Leben gekommen und 18 weitere verletzt worden. Das berichtete die Nachrichtenagentur ISNA unter Berufung auf Behörden. Fünf Menschen würden noch vermisst. Die Brandkatastrophe habe sich in der Stadt Langrud im Norden des Landes ereignet. Genaue Hintergründe sind noch nicht bekannt.