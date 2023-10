Mindestens 13 Tote bei Zugsunglück in Südindien

Bei einem Zusammenstoß von zwei Zügen im Süden Indiens sind am Sonntag mindestens 13 Menschen gestorben und Dutzende verletzt worden. Das teilte ein Bereichsleiter der Bahn indischen Medien mit. Der Unfall ereignete sich demnach in Vizianagaram im indischen Bundesstaat Andhra Pradesh. Laut Angaben des Bereichsleiters in der "Times of India" fuhr ein Zug auf einen stehenden Zug auf, vier Waggons entgleisten.

BILD: SN/APA/AFP/- Vier Waggons entgleisten