Bei einer Attacke in einem Fitnessstudio in der Duisburger Innenstadt sind mindestens vier Personen schwer verletzt worden. Die Polizei sprach am Dienstagabend von "mindestens" einem Täter. Die "Bild"-Zeitung berichtete, man gehe von einem Amoklauf aus. Demnach sollen der oder die Täter noch auf der Flucht sein.

BILD: SN/APA/DPA/CHRISTOPH REICHWEIN Polizei geht von Amoklauf aus