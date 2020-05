Mindestens vier Surfer vor holländischer Küste getötet

Mindestens vier Menschen sind an der niederländischen Küste beim Surfen ums Leben gekommen. Zwei Surfer wurden Dienstagfrüh tot aus der Nordsee geborgen, wie die Polizei in Den Haag mitteilte. Bereits am Montagabend waren zwei Leichen geborgen worden. Ein weiterer Surfer werde noch vermisst, wie die Rettungskräfte mitteilten. Nach ihm werde mit Booten und Helikoptern gesucht.

SN/APA (AFP)/SEM VAN DER WAL Heftiger Wind und starke Strömung wurde Surfern zum Verhängnis