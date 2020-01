Mindestens vier Tote bei Erdbeben im Osten der Türkei

Bei einem Erdbeben der Stärke 6,8 im Osten der Türkei sind am Freitag mindestens vier Menschen getötet worden. Zwei Menschen seien in der Provinz Elazig ums Leben gekommen, zwei weitere in der Nachbarprovinz Malatya, meldete die Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf Innenminister Süleyman Soylu. Mehrere Gebäude seien eingestürzt.

SN/APA (AFP)/DHA Einiges an Zerstörung durch das Beben