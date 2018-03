Mindestens vier Tote bei Gasexplosion in Polen

Nach einer Gasexplosion in einem Wohnhaus im westpolnischen Posen sind mindestens vier Menschen gestorben und mehr als 20 verletzt worden. Die Erschütterung am Sonntag in der Früh hatte fast das komplette Gebäude zum Einstürzen gebracht, wie die Agentur PAP unter Berufung auf Rettungskräfte meldete. Drei von vier Stockwerken brachen ein.

SN/APA (AFP)/JAKUB KACZMARCZYK Teil des Wohnhauses in Posen eingestürzt