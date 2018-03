Bei einem Lawinenunglück in den südfranzösischen Alpen sind mindestens vier Menschen getötet worden. Ein Mensch wurde verletzt, ein weiterer Mensch werde vermisst, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Zwischenfall habe sich außerhalb der Skigebiete in der Gegend von Entraunes nordwestlich von Nizza ereignet.

(Apa/Dpa)