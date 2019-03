Mindestens vier Tote nach Gebäudeeinsturz in Indien

Beim Einsturz eines im Bau befindlichen Gewerbekomplexes in Indien sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Nach dem Kollaps des dreistöckigen Gebäudes in der südwestindischen Stadt Dharwad am Dienstag wurden am Mittwoch noch weitere Opfer unter den Trümmern vermutet, wie die Polizei mitteilte. Die Rettungsarbeiten liefen weiter.

SN/APA (AFP)/STR Unter den Trümmern werden weitere Opfer vermutet