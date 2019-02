Mindestens vier Verletzte bei Lawinenabgang in Crans-Montana

Bei einem Lawinenabgang am Dienstag im Skigebiet von Crans-Montana im Unterwallis in der Schweiz sind mindestens vier Menschen verletzt worden. Davon befand sich am Abend eine Person in Lebensgefahr. Drei sind leicht verletzt. Ob es weitere Vermisste gab, war zunächst unklar.

SN/keystone via ap Die Lawine ging direkt in einem Skigebiet ab. Mindestens vier Menschen sind verletzt.