Mindestens zehn Tote bei Bränden in Sibirien

Bei mehreren Bränden im südlichen Sibirien sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. In der Region Krasnojarsk standen mehr als 450 Gebäude in Flammen und mindestens fünf Menschen starben, wie das Katastrophenschutzministerium der Region am Samstag mitteilte. In der angrenzenden Oblast Kemerowo wurden drei Tote in einem verbrannten Haus gefunden. Aus der Region Omsk wurden zwei Tote und acht Verletzte gemeldet.

SN/APA/AFP/HANDOUT Großer Feuerwehreinsatz bei Bränden im Osten Russlands